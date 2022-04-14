Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 14 апреля территорию села обстреляли якобы со стороны Украины. По его данным, из-за обстрелов пострадал местный житель.

Об этом Гладков написал в своем Телеграм-канале два поста.

"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет. В данном селе уже был объявлен режим ЧС, и люди вывезены за его пределы. Более подробная информация будет после детального обследования территории", - говорится в первой записи.

Чуть позже губернатор добавил, что в Журавлевке все-таки есть пострадавший. Это местный житель тридцати семи лет.

"Он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Что он делал дома, когда введён режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления", - сообщил чиновник.

Почти одновременно с появлением уточнения от Гладкова российский Телеграм-канал Varlamov News опубликовал видео из Журавлевки.

Как писала "Страна", об обстреле якобы Украиной села Журавлёвка Белгородского района в РФ сообщали 23 марта. Тогда взрывы в селе продолжались ночью 24 марта. В результате разрыва снаряда травмы получили двое мужчин и одна женщина, позже стало известно о гибели военного священника, по факту его убийства возбуждено уголовное дело. После обстрела в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка ввели режим ЧС, в Белгород перевезли 196 местных жителей.

Тем временем украинские власти опровергают обвинения в обстрелах. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что спецслужбы России таким образом "приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ".