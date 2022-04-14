В России обвинили Украину в еще одном обстреле Брянской области. На этот раз - под обстрел попали жилые дома, 7 человек пострадали.

Об этом сообщают местные власти, пишет ТАСС.

"Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заявил глава региона Александр Богомаз.

Позже журналистам в больнице сообщили, что в результате этого обстрела пострадали 7 человек, в том числе беременная женщина и ребенок.

Об этом сообщили в Климовской центральной районной больницы, передает ТАСС.

"Двое взрослых в тяжелом состоянии, и еще трое в среднем состоянии", - сказали в больнице.

Из-за обстрелов региона с завтрашнего дня, 15 апреля, школы приграничных районов Брянской области переходят на дистанционное обучение.

Ранее сегодня российская ФСБ заявила, что Украина обстреляла пограничный пункт пропуска в Брянской области в населённом пункте Климово со стороны Украины. Климово находится в паре десятков километров от Черниговской области Украины и соседствует с Гомельской областью Беларуси.

Напомним, что накануне в Минобороны РФ грозили ударами по Киеву в случае обстрелов российской территории.

Украина называет обстрелы провокацией российских спецслужб. Разведка еще заранее сообщала, что спецслужбы РФ планируют теракты в Белгороде и Крыму для нагнетания антиукраинских настроений.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

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