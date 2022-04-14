В четверг, 14 апреля, начался 50-й день войны в Украине. Российские войска готовятся к наступлению на Донбасс, продолжают держать резервы на юге и под Харьковом, ведут наступление в районе завода "Азовсталь" и морского порта в Мариуполе, бои идут в районе Славянска, у Попасной и Курахово. Вторая фаза боевых действий покажет, как продвигается война и на какой линии фронта она остановится.

Вчера в результате удара россиян к западу от Славянска 11 человек получили ранения. Пострадали жители Черкасского, Великой Новоселки, Богатыря и Камышеватого (юго-запад региона). Руководство призывает к немедленной эвакуации жителей из Донецкой и Луганской областей, а также из Лозовой и Барвенково.

При этом США готовят поставки тяжелого вооружения Украине. Новый пакет на $800 млн включает увесистый список артиллерии, бронетранспортеров и вертолетов. Причем, как заявили в Белом доме, поставки начнутся немедленно.

Тем временем российские военные продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре украинских городов, железной дороге и аэродромам. Так, накануне разбомбили аэродром Миргорода (повреждена взлетная полоса и склад с горючим).

ООН уже сейчас заявляет, что из-за войны в Украине голод угрожает 1,7 млрд человек, треть из которых живет в нищете.

Мы подробно анализировали итоги вчерашнего дня.

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Ниже приводим хронику событий сегодняшнего дня. Материал обновляется.

14 апреля

10:05 Лычаковский райсуд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Медведчука. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Среди арестованного 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Виктор Медведчук или его жена.

10:04 Тем временем, вслед за Макроном отказалась называть войну в Украине геноцидом и его конкурентка на выборах президента Франции Марин Ле Пен. "Геноцид - юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным сейчас фактам", - заявляет Ле Пен.

09:50 Зеленский хочет как можно быстрее обсудить с Макроном его заявление про "братские народы".

"Мы не теряем никаких деталей. Такие вещи для нас очень болезненны. Поэтому я обязательно сделаю все, чтобы обсудить с ним именно этот вопрос", - сказал Зеленский.

По его словам, этот разговор обязательно состоится в ближайшее время, когда президент Франции найдет время.

09:48 Власти Германии конфисковали в Гамбурге самую большую в мире суперяхту Dilbar. Она принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову. Об этом сообщает Bloomberg.

156-метровое (512 футов) судно, крупнейшее в мире по объему, проходило переоборудование в Гамбурге.

Яхта, оснащенная 25-метровым бассейном и двумя вертолетными площадками оценивается в 600-750 миллионов долларов.

09:40 Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса РФ были вчера уничтожены под Херсоном. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович. "Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены", - написал он.

Также вчера вечером жители Херсона сообщали о мощных взрывах.

09:38 Гуманитарные коридоры, согласованные на сегодня:

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).

с. Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

09:25 В больнице умерли еще два ребенка, которые пострадали от взрыва в Краматорске, сообщили в Офисе генпрокурора. На утро 14 апреля в результате ракетного удара по вокзалу Краматорска погибли 59 человек, среди них 7 детей.

09:23 Завтра в метро Киева возобновят движение по обеим колеям. До сих пор в метрополитене работала лишь одна колея. На "красной" ветке движение от станции Шулявской до Театральной будет по-прежнему осуществляться по одной колее.

09:13 197 детей погибли и более 351 получили ранения разной степени тяжести с начала вторжения РФ в Украину. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

09:03 Видео обстрела парка Горького в Харькове.

09:01 Люди в военной форме, которые вчера ворвались в помещение 5-звездочного отеля Premier Palace в Киеве, представились бойцами теробороны и добровольцами, которые участвовали в обороне и освобождении Бучи и Ирпеня.

Они требовали национализации гостиницы, заявив, что ее владельцы - россияне (по данным СМИ конечным бенефициаром является вице-спикер Госдумы РФ Бабаков).

В сети появилось видео общения теробороны с представительницей гостиницы. Они требовали информации о владельцах гостиницы и о ее постояльцах. Представительница гостиницы в ответ на это задавала вопрос - кто им дал полномочия осуществлять такие проверки.

08:52 Арестович признал, что часть морпехов в Мариуполе попали в плен. По его словам, это произошло при попытке прорыва к полку "Азов" в Мариуполе.

Однако, как говорит Арестович, речь идет не о тысяче бойцов (как заявляли в Минобороны РФ), а гораздо меньшем количестве людей.

"В общем операция прорыва была успешной. Военные уже перегруппировались и готовы продолжать выполнять боевые задания", - сказал Арестович.

08:48 Представитель президента в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский призвал легализовать автоматическое оружие сразу после войны. "Я последовательно выступаю за возможность граждан Украины иметь в собственности любое оружие, кроме тяжелого", - сказал Вениславский в эфире телемарафона.

По словам нардепа, уже после завершения войны будет возможность выступить за легализацию автоматического оружия. Возможно, даже до окончания военных действий. "Но оно, безусловно, должно быть учтено и отстреляно, то есть чтобы была возможность его идентифицировать в случае совершения преступлений", - добавил Вениславский.

08:40 Популярные шрифты Times New Roman, Arial, Tahoma и Helvetica заблокировали для клиентов из России, сообщает российское издание "Ведомости".

08:35 Разрушенная пожарная часть в Пуще-Водице под Киевом.

08:30 Партия "Слуга народа" не будет поддерживать законопроект об уголовной ответственности для военнообязанных украинцев, которые в течение 15 дней не вернутся в Украину во время войны. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

Подробно об этом законопроекте мы писали здесь. Очевидно, что теперь его не примут. По крайней мере в его нынешнем виде.

08:17 В США пишут, что американские следователи должны получить доступ к Виктору Медведчуку. Издание The New York Times напоминает, что нардеп, которого позавчера задержала СБУ, является фигурантом американского расследования о вмешательстве России в американские выборы.

Также NYT напоминает, что у следствия есть доказательства контактов людей Трампа с персонами в Украине, близкими к Медведчуку.

07:33 Российские силы, вероятно, захватят Мариуполь на следующей неделе, несмотря на ожесточенное сопротивление украинцев. Такой прогноз делает американский Институт изучения войны (ISW).

07:04 Утренняя сводка от ВСУ по ситуации на фронте.

бои идут уже в районе Славянска. Продолжаются - у Попасной и Курахово.

усиливается группировка противника вокруг Северодонецка.

о ракетном ударе по российскому крейсеру "Москва" ничего не говорится.

06:57 После заявлений из США о признании геноцида украинцев на текущей войне, в Британии начали сомневаться, что Путина по этому поводу можно будет преследовать в уголовном порядке.

Издание сообщает, что доказать военные преступления крайне сложно. А ещё сложнее юридически выявить факт геноцида.

"Почему Путина, возможно никогда не будут преследовать за геноцид", звучит заголовок в The Times.

06:47 Франция предрекает российское наступление на Донбассе примерно через 10 дней.

"В течение следующих нескольких дней, дней 10 или около того, Россия может начать широкомасштабное наступление на востоке и юге, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области... или даже продвинуться до Днепра (реки), если это позволят их возможности", - заявили в минобороны Франции.

Там отмечают, что "на данном этапе не было значительных успехов в плане территориальных завоеваний для российских войск на восточном фронте".

06:27 CNN пишет, почему Байден решил начать поставки Украине тяжёлого вооружения, хотя раньше от этого отказывался.

Новый список на 800 миллионов долларов, куда вошла артиллерия и вертолеты, появился не только из-за просьб Украины.

Речь о подготовке к новому типу боевых действий на открытых равнинах юго-востока Украины. На местности, которая играет в пользу естественных военных преимуществ России.

"Война в Украине меняется, а вместе с ней и оружие, которое понадобится Украине, если она надеется и дальше блокировать российские вооруженные силы, которые перегруппировались и пополнили запасы после своих первоначальных неудач в первые недели войны", - сообщает CNN.

05:16 Европейская комиссия предупредила страны ЕС, что оплата газа рублями нарушит санкции против РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Еврокомиссия представила членам ЕС анализ указа Путина, о том, чтобы недружественные страны платили за российский газ в рублях (а точнее в евро с последующей покупкой рублей).

В анализе сказано, что новый механизм оплаты нарушил бы ограничительные меры, примененные к российскому правительству, Центральному банку, а также другим организациям и лицам.

Согласно мнению Еврокомиссии, указ создает новую правовую ситуацию, которая может предоставить полный контроль российскому государству в отношении того, когда сделка по газу будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств.

05:13 Американские власти обсуждают возможность отправки высокопоставленного чиновника в Киев в знак поддержки Украины, пишет газета New York Times со ссылкой на свой источник. Также об этих планах сообщило издание Politico.

Крайне маловероятно, что это будет президент Джо Байден или вице-президент Камала Харрис – скорее, в Украину поедет министр или высокопоставленный военный, пишет New York Times.

По информации издания, решение еще не принято, и вряд ли о нем будет объявлено заранее. Предыдущие визиты высокопоставленных американских чиновников в зоны боевых действий не анонсировались.

С начала российского вторжения ни один американский чиновник ещё не посещал Киев с визитом.

05:05 В Минобороны РФ фактически подтвердили удар по крейсеру "Москва" и пожар на нем.

Правда, о самом ударе прямо не говорят. Министерство сообщает лишь о "пожаре".

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьёзные повреждения", - заявляет Минобороны РФ.

00:09 Пишут о взрывах в Николаеве.