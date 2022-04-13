Министерство обороны США обнародовало подробности о новом пакете военной помощи Украине, которую 13 апреля обсуждали по телефону Владимир Зеленский и Джо Байден.

О том, какое оружие отправится в Украину, рассказал на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

В пакет помощи входят:

Танки Т-72;

11 вертолетов Ми-17;

200 бронетранспортеров M113;

300 беспилотников Switchblade;

18 155-миллиметровых гаубиц и 40 тыс. снарядов к ним;

500 ракет к противотанковым комплексам Javelin;

тысячи единиц прочих противотанковых систем;

10 РЛС контрбатарейной борьбы;

2 РЛС воздушного наблюдения;

100 машин повышенной проходимости;

беспилотные суда для защиты побережья;

оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз;

30 тыс. бронежилетов и шлемов;

более 2 тыс. единиц оптических устройств и лазерных дальномеров;

взрывчатка C-4;

мины M18A1 "Клеймор".

По словам Кирби, США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся немедленно.

Кроме того, представитель оборонного ведомства США заявил, что в скором времени несколько других стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. При этом Кирби отказался конкретизировать, о каких странах идет речь.

Ранее "Страна" писала, что Байден по итогам разговора с Зеленским сообщил, что его администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 миллионов долларов.

Мы также рассказывали, что США хотят рассмотреть передачу Украине оружия, которым можно бить по российским аэродромам.