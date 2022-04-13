Вертолеты, гаубицы, дроны и ПТРК. Пентагон назвал, что войдет в пакет новой помощи Украине
Министерство обороны США обнародовало подробности о новом пакете военной помощи Украине, которую 13 апреля обсуждали по телефону Владимир Зеленский и Джо Байден.
О том, какое оружие отправится в Украину, рассказал на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.
В пакет помощи входят:
- Танки Т-72;
- 11 вертолетов Ми-17;
- 200 бронетранспортеров M113;
- 300 беспилотников Switchblade;
- 18 155-миллиметровых гаубиц и 40 тыс. снарядов к ним;
- 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin;
- тысячи единиц прочих противотанковых систем;
- 10 РЛС контрбатарейной борьбы;
- 2 РЛС воздушного наблюдения;
- 100 машин повышенной проходимости;
- беспилотные суда для защиты побережья;
- оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз;
- 30 тыс. бронежилетов и шлемов;
- более 2 тыс. единиц оптических устройств и лазерных дальномеров;
- взрывчатка C-4;
- мины M18A1 "Клеймор".
По словам Кирби, США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся немедленно.
Кроме того, представитель оборонного ведомства США заявил, что в скором времени несколько других стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. При этом Кирби отказался конкретизировать, о каких странах идет речь.
Ранее "Страна" писала, что Байден по итогам разговора с Зеленским сообщил, что его администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 миллионов долларов.
Мы также рассказывали, что США хотят рассмотреть передачу Украине оружия, которым можно бить по российским аэродромам.