Пентагон раскрыл детали помощи Киеву. Фото: Википедия

Министерство обороны США обнародовало подробности о новом пакете военной помощи Украине, которую 13 апреля обсуждали по телефону Владимир Зеленский и Джо Байден.

О том, какое оружие отправится в Украину, рассказал на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

В пакет помощи входят:

  • Танки Т-72;
  • 11 вертолетов Ми-17;
  • 200 бронетранспортеров M113;
  • 300 беспилотников Switchblade;
  • 18 155-миллиметровых гаубиц и 40 тыс. снарядов к ним;
  • 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin;
  • тысячи единиц прочих противотанковых систем;
  • 10 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • 2 РЛС воздушного наблюдения;
  • 100 машин повышенной проходимости;
  • беспилотные суда для защиты побережья;
  • оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз;
  • 30 тыс. бронежилетов и шлемов;
  • более 2 тыс. единиц оптических устройств и лазерных дальномеров;
  • взрывчатка C-4;
  • мины M18A1 "Клеймор".

По словам Кирби, США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся немедленно.

Кроме того, представитель оборонного ведомства США заявил, что в скором времени несколько других стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. При этом Кирби отказался конкретизировать, о каких странах идет речь.

Ранее "Страна" писала, что Байден по итогам разговора с Зеленским сообщил, что его администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 миллионов долларов

Мы также рассказывали, что США хотят рассмотреть передачу Украине оружия, которым можно бить по российским аэродромам.

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