В России в очередной раз заявили, что будут наносить удары по транспорту, который перевозит в Украину вооружения с Запада. Об этом в среду, 13 апреля, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Предупреждаем, что американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей", - сказал Рябков в интервью ТАСС.

Мы рассказывали, что США и более 30 других стран мира обеспечивают поток помощи в Украину, в том числе оборонной, медицинской и гуманитарной, который измеряется до десятка самолетов ежедневно. Ее доставку координирует Пентагон.

Также "Страна" писала, что в Соединенных Штатах Америки заявили, что готовы обсуждать передачу Украине дальнобойного оружия. Это необходимо, чтобы Украина могла бить по российским аэродромам, где Россия сейчас собирает технику для дальнейшего наступления на Донбасс.

А сегодня правящая коалиция Германии одобрила поставки тяжелого вооружения Украине.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.