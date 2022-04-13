Российские военные обстреляли фосфорными снарядами село Новоданиловка Запорожской области. В результате загорелся жилой дом. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-секретарь Запорожской ОВА Иван Арефьев на своей странице в Facebook.

"В результате артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталькова. Подразделения ГСЧС Запорожской области ликвидировали последствия. В результате пожара никто не пострадал", - написал он.

Ранее сообщалось, что войска РФ ударили фосфорным снарядом по городу на границе Днепропетровской и Херсонской областей.

Также писали, что "Азов" сообщил об использовании в Мариуполе войсками России химического оружия. В Минобороны Украины заявили, что проверяют информацию, но предположили, что речь могла идти о применении фосфорных боеприпасов.

Кроме того, ранее мы писали, что делать при обстреле фосфорными снарядами.

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