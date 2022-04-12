Во время сегодняшних обстрелов Луганской области погиб один человек – в Новодружевске. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

В результате мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Кременной, Новодружевска повреждено около 17 объектов, 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, 1 объект инфраструктуры. В Кременной пылала кровля складского помещения площадью 200 кв. м.

Также Гайдай сообщил, что инженерные подразделения вооруженных сил Российской Федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватово.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что погибших и умерших жителей городов Луганской области хоронят прямо во дворах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.