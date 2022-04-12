Во вторник, 12 апреля, идет уже 48-й день войны в Украине.

Армия РФ вторглась на территорию страны рано утром 24 февраля, начав обстреливать города.

После того, как военные РФ отступили из Киевской, Сумской и Черниговской области, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на Донбассе. Там сейчас самые интенсивные обстрелы.

Не прекращаются атаки на Харьков. Сложная ситуация в Мариуполе, где отпор дает "Азов".

Продолжаются поиски пропавших в Буче и разборы завалов в Бородянке после оккупации российских военных.

Анализ ситуации и о том, что изменилось 11 апреля, читайте в нашем итоговом материале.

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Ниже хроника событий сегодняшнего дня. Здесь - короткие новости о том, как живет Украина в условиях войны и что происходит в зоне боевых действий. Этот материал обновляется.

12 апреля

08.50 Укрзализныця назначает 12 апреля ряд эвакуационных поездов с востока Украины.

Со станции Покровск отправятся следующие поезда:

№241 Покровск – Львов 13:00;

№233 Покровск – Чоп 17:00;

Со станции Славянск отправятся следующие поезда:

№45 Славянск – Ужгород 12:00;

№273 Славянск – Львов 17:00

№91 Славянск – Одесса – 18:07;

Дополнительные электрички будут назначены по необходимости.

08.44 Британская разведка сообщает, что боевые действия на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку Россия продолжает перенаправлять свои усилия туда.

Также сообщается, что РФ продолжает вывод войск из Беларуси, чтобы передислоцировать их для поддержки операций на востоке Украины.

08.35 Глава Минфина Сергей Марченко в интервью Financial Times заявил, что Украина сейчас находится в "худшем" финансовом положении.

По его словам, за март государственные расходы Украины превысили доходы примерно на 2,7 миллиарда долларов, однако разрыв может увеличиться до 5-7 миллиардов уже в апреле и мае.

Ущерб инфраструктуре Украины оценивается в 270 миллиардов долларов. Около 7 тысяч жилых домов повреждены или разрушены.

В связи с этим Сергей Марченко говорит о необходимости финансовой поддержки Украины.

08.30 В Киеве восстановили несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Троллейбусы курсируют:

№ 14 от Отрадного проспекта до Контрактовой площади;

№ 15 от Отрадного проспекта до улицы Старовокзальной;

№ 18 от Контрактовой площади до улицы Старовокзальной.

Трамваи курсируют:

№ 19Д от улицы Кадетский Гай до улицы Юрия Ильенко;

№ 42К от площади Космонавтов до улицы Саперно-Слободской;

№ 27К от станции метро Почайна до улицы Дегтяревской.

08.26 В Синельниковском районе Днепропетровской области российская ракета попала в мельницу, сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

Пострадавших нет, но здание разрушено. Вторую ракету сбил ПВО.

08.20 В Николаевской области российские солдаты переоделись в гражданскую одежду и, выдавая себя за заблудившихся эвакуированных местных жителей, попытались напасть на украинских военных.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Переодетые оккупанты на 3 гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных заблудившихся местных жителей. Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор", - сообщили в командовании.

Потеряв 5 человек, российские военные скрылись с поля боя.

08.14 Почти две трети украинских детей стали беженцами после начала войны.

Глава ЮНИСЕФ Мануэль Фонтен заявил, что 4,8 миллиона детей из 7,5 миллионов покинули свои дома.

По его словам, он "не видел ничего подобного за 31 год своей гуманитарной работы".

08.10 Ночью в Луганской области были масштабные обстрелы. Разрушены 12 домов, есть погибший.

Больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска, сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

В Лисичанске – один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов.

В Кременной и Щедрищевом после обстрелов пламя охватило хвойную подстилку.

08.00 Ключевое из утренней сводки Генштаба ВСУ:

- продолжается передислокация российских войск на территорию Белгородской и Воронежской областей, граничащих с Украиной.

- усилена российская ПВО в Мелитополе и Иловайске.

- противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.

- о химатаке в Мариуполе, о которой вчера заявлял "Азов", ничего не говорится.

07.50 Губернатор Луганской области Сергей Гайдай опубликовал видео ярких вспышек в небе и затем - пожара. Где именно это происходит, не уточняется.

07.40 Центр по борьбе с дезинформацией при Минкульте выпустил инструкцию, что делать, если применят химическое оружие.

07.10 Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов назвал "фейком" обращение 36-й бригады морской пехоты о критической ситуации в городе и отсутствии боеприпасов.

"Информация о морских пехотинцах — фейк. Я фейки не комментирую", - заявил Орлов журналистам "Би-би-си". По его словам, сопротивление продолжается. "Украинские воины продолжают оборонять центральную и южную части, а также промышленные зоны и так далее", - сказал вице-мэр.