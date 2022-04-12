Чернигов, который месяц находился под постоянными обстрелами, постепенно возвращается к жизни. Люди начинают выходить из подвалов, волонтеры привозят еду, саперы занимаются разминированием, а местная власть старается починить хоть часть коммуникаций.

Корреспондент "Страны" побывал в городе и записал истории местных жителей о том, как они пережили бомбардировки.

Осталась одна без продуктов

Женщина пенсионного возраста рассказала "Стране", что во время обстрелов она осталась одна.

"Мне было тяжело очень потому что я осталась одна в квартире, я в центре живу. Когда страшно, можно было в подвал пойти. Меня еще и оглушило, как раз я вышла, чтобы пойти в подвал. Как слышу: летит уже. Но оно дальше упало, а волна (оглушила женщину - Ред.), как мне сказали: "Легкая контузия у вас". Теперь я плохо слышу", - рассказала она.

Фото: "Страна"

Кроме того, из-за обстрелов было ни поспать, ни выйти за продуктами. Когда женщина рискнула выйти в магазин за хлебом, ее остановила полиция и рассказала, что магазинов этих давно нет. Полицейский вынес женщине пакет с продуктами, которые она экономила.

"Я вспоминаю, что ту войну прошла. Родилась, 4 годика мне было, под бомбежки попала. Тут уже пора отходить от этого мира - снова тебе", - почти плача рассказывает пенсионерка.

Спасло промедление

Один из мужчин рассказал, что прятался в подвале. Однажды захотел ненадолго подняться в квартиру, но решил подождать сестру.

Фото: "Страна"

"Сестра там общается с женщинами. Думаю, подожду еще немного. Сел на табуретку, тут как рвануло и подвал струснуло. Теперь в подвале ночуем. Были погибшие - с нашего подъезда четыре человека, на улице трупы лежали".

Жители частного сектора

В частном секторе было не безопаснее, чем в многоэтажной застройке. Жители находились в подвале собственных домов.

"Сидела в подвале. Пули над головой свистят. И ракеты, и бомбы. Было из минометов и из танков в последний день. За сто метров отсюда из танка женщину на куски разорвало", - рассказывает местная жительница.

Фото: "Страна"

Некоторые семьи прятались от обстрелов вместе. Одна из жительниц Черингова рассказала, что они укрывались в погребе еще с двумя семьями.

"Сидели в погребе с утра до вечера. Перестали стрелять - мы бегом выбежали, картошки сварили. И так где-то 20 дней жили. Мы оттуда и вылазить не хотели. Потому что так бомбили, что все вокруг горело. А потом уже пять дней назад волонтеры приехали - так мы уже поели, хлеба привезли. Через пять дней хоронили людей (в огороде - Ред.) - они были уже черные, разлагались. Стояли на той горе - и стреляли в нас. Со двора выйдешь - стреляют", - рассказала женщина.

Фото: "Страна"

Напомним, что за время войны российские войска систематически подвергали обстрелам Чернигов. По оценке мэра города, уничтожено до 70% застройки.

Кроме того, за все время войны в городе от обстрелов погибли более 700 горожан. Украинские военные установили контроль над границей Черниговской области с Россией 4 апреля.

В городе постепенно восстанавливают коммуникацию, но чтобы восстановить застройку нужно минимум 4 года. Также там проходит разминирование, нет полноценного водоснабжения, газа и поступления электричества, поэтому жителям пока не рекомендуют возвращаться домой.