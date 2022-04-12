В ночь с 11 на 12 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Одна ракета попала в старую мельницу, вторую сбили над полями.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Ночь на Днепропетровщине прошла неспокойно: две атаки с воздуха по Синельниковскому району на границе Запорожской и Донецкой областей", - сообщил Лукашук.

По его словам, одна ракета попала в старую мельницу: в результате в здании выбило окна и повредило крышу. Вторую ракету сбили над полями. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

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