Ресурсы морпехов, которые обороняют Мариуполь, истощились. Иллюстративное фото: facebook.com/36obrmp

На Facebook-странице 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, которая воюет в Мариуполе, появилось обращение к украинскому народу.

Там говорится, что спустя 47 дней обороны Мариуполя ресурсы бригады истощились.

"Мы достойно держали оборону делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваются", - говорится в сообщении.

Там также сообщается, что "больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды чуть не ли лакая из лужи и погибали пачками".

В сообщении говорится, что пехота погибла, и сейчас "бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр"

"Сегодня будет, наверное, крайний бой так как бк не осталось. Дальше врукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых плен. Дорогой украинский народ. Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу, помяни морских пехотинцев добрым словом и независимо как будут развиваться дальше события, не говорите плохо про морскую пехоту", - говорится в сообщении.

В сети начали распространяться сообщения, что эта публикация - результат хакерского взлома. Доброволец 1-й штурмовой роты ДУК ПС Алина Михайлова пишет, что ситуация соответствует действительности.

"Как бы всем не хотелось думать, что текст от морпехов это фейк, диверсия и хакерская атака – все, что там написано – это правда. И никому из нас не судить тех людей, которые там остались, продолжают находиться в аду и, несмотря ни на что - продолжают с остатками оружия борьбу", - сообщила она.

Также это обращение морпехов разместил у себя в телеграмм-канале известный журналист Андрей Цаплиенко.

Вчера заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь с позывным "Калина", который воюет в Мариуполе, заявил, что политики уже две недели не берут трубку, когда им звонят из Мариуполя.

Ранее Арестович заявлял, что деблокада Мариуполя военным путём невозможна.

На странице бригады морской пехоты сообщили об истощении ресурсов для обороны Мариуполя

Алина Михайлова пишет, что ситуация соответствует действительности

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