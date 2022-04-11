На Facebook-странице 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, которая воюет в Мариуполе, появилось обращение к украинскому народу.

Там говорится, что спустя 47 дней обороны Мариуполя ресурсы бригады истощились.

"Мы достойно держали оборону делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваются", - говорится в сообщении.

Там также сообщается, что "больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды чуть не ли лакая из лужи и погибали пачками".

В сообщении говорится, что пехота погибла, и сейчас "бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр"

"Сегодня будет, наверное, крайний бой так как бк не осталось. Дальше врукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых плен. Дорогой украинский народ. Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу, помяни морских пехотинцев добрым словом и независимо как будут развиваться дальше события, не говорите плохо про морскую пехоту", - говорится в сообщении.

В сети начали распространяться сообщения, что эта публикация - результат хакерского взлома. Доброволец 1-й штурмовой роты ДУК ПС Алина Михайлова пишет, что ситуация соответствует действительности.

"Как бы всем не хотелось думать, что текст от морпехов это фейк, диверсия и хакерская атака – все, что там написано – это правда. И никому из нас не судить тех людей, которые там остались, продолжают находиться в аду и, несмотря ни на что - продолжают с остатками оружия борьбу", - сообщила она.

Также это обращение морпехов разместил у себя в телеграмм-канале известный журналист Андрей Цаплиенко.

Вчера заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь с позывным "Калина", который воюет в Мариуполе, заявил, что политики уже две недели не берут трубку, когда им звонят из Мариуполя.

Ранее Арестович заявлял, что деблокада Мариуполя военным путём невозможна.

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