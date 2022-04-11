Под Мариуполем сбили украинский вертолет, который пытался вывезти раненых бойцов
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что под Мариуполем сбили украинский вертолет, который пытался вывезти раненых бойцов.
Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину.
Объясняя, почему нельзя сейчас деблокировать Мариуполь, он рассказал, что туда "летали наши вертолеты, вывозили раненых и завозили боеприпасы и оборудование. Позже один из вертолетов сбили, а бойцы попали в плен, после чего маршрут стал известен и уже нереализуем".
Также вчера Ольга Тимусь сообщила, что под Мариуполем 31 марта погиб ее муж - майор Юрий Тимусь. По ее словам, это произошло при эвакуации тяжелораненых военных из города.
К посту она прикрепила фото, где Юрий Тимусь находится за штурвалом вертолета.
Минобороны России 31 марта заявило, что под Мариуполем был сбит один украинский Ми-8, а второй вертолет потерпел крушение. Обе машины пытались провести эвакуацию военных из Мариуполя. Как утверждает МО РФ несколько человек были захвачены в плен, остальные погибли.
Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.
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