Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что под Мариуполем сбили украинский вертолет, который пытался вывезти раненых бойцов.

Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину.

Объясняя, почему нельзя сейчас деблокировать Мариуполь, он рассказал, что туда "летали наши вертолеты, вывозили раненых и завозили боеприпасы и оборудование. Позже один из вертолетов сбили, а бойцы попали в плен, после чего маршрут стал известен и уже нереализуем".

Также вчера Ольга Тимусь сообщила, что под Мариуполем 31 марта погиб ее муж - майор Юрий Тимусь. По ее словам, это произошло при эвакуации тяжелораненых военных из города.

К посту она прикрепила фото, где Юрий Тимусь находится за штурвалом вертолета.

Минобороны России 31 марта заявило, что под Мариуполем был сбит один украинский Ми-8, а второй вертолет потерпел крушение. Обе машины пытались провести эвакуацию военных из Мариуполя. Как утверждает МО РФ несколько человек были захвачены в плен, остальные погибли.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.