В ночь на 11 апреля американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По данным института, российские войска за последние сутки осуществили территориальные завоевания в Мариуполе и продолжили усиливать действия на направлении Изюм-Славянск, но других территориальных захватов не производили.

Об этом говорится в сообщении института в Facebook.

Институт изучения войны сообщает, что 10 апреля российские войска разделили Мариуполь пополам от центра города к побережью, изолировав украинских защитников в двух основных местах — главном порту Мариуполя на юго-западе и сталелитейном заводе "Азовсталь" на востоке.

"Российские силы продолжали штурмы Рубежного, Попасной и Северодонецка в течение последних 24 часов, но не добились значительных территориальных успехов", - сообщает институт.

Также сообщается, что российские силы продолжают передислокацию в район Харькова для поддержки продолжающегося наступления южнее Изюма в сторону Славянска и Барвенково.

Что касается ситуации на юге, то по данным института, украинские контратаки продолжают заставлять российские силы обороняться, и в ближайшие недели украинские войска могут предпринять более масштабные атаки на сам город Херсон.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях 46-го дня войны.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы писали о том, почему цены на овощи в Украине бьют рекорды, а новый урожай под вопросом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.