За прошедшую ночь, 10 апреля, российско-оккупационные силы продолжили наступательные операции на Донбассе, а в Новой Каховке идет подготовка к "референдуму" по созданию "Херсонской народной республики". Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

На Волынском, Северском направлении и Полесье существенных изменений или перемещений противника не зафиксировано.

А на Слобожанском враг продолжает частичную блокировку Харькова, сопровождая это использованием реактивных систем залпового огня и артиллерийским огнем, а также минометами.

Кроме того, российско-оккупационные силы попытались установить контроль над населенным пунктом Александровка, но украинским бойцам удалось сорвать план врага. Вместе с этим отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригах с территории Росси – они будут ремонтировать железную дорогу на занятой территории Харьковской области.

Также в Генштабе сообщили, что в Новой Каховке оккупанты из России занялись производством агитационных материалов, необходимых для создания так называемой "Херсонской народной республики".

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.