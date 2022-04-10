Наступление на Александровку и подготовка к "референдуму" в Херсоне. Сводка Генштаба ВСУ
За прошедшую ночь, 10 апреля, российско-оккупационные силы продолжили наступательные операции на Донбассе, а в Новой Каховке идет подготовка к "референдуму" по созданию "Херсонской народной республики". Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.
На Волынском, Северском направлении и Полесье существенных изменений или перемещений противника не зафиксировано.
А на Слобожанском враг продолжает частичную блокировку Харькова, сопровождая это использованием реактивных систем залпового огня и артиллерийским огнем, а также минометами.
Кроме того, российско-оккупационные силы попытались установить контроль над населенным пунктом Александровка, но украинским бойцам удалось сорвать план врага. Вместе с этим отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригах с территории Росси – они будут ремонтировать железную дорогу на занятой территории Харьковской области.
Также в Генштабе сообщили, что в Новой Каховке оккупанты из России занялись производством агитационных материалов, необходимых для создания так называемой "Херсонской народной республики".
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