Украине не грозит голод из-за войны. Для внутреннего потребления хватит выполнения плана посевной хотя бы на треть.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

"При возможности засеять хотя бы 30% площадей Украины государство сможет обеспечить потребность во внутреннем потреблении", - заявили в Центре по борьбе с дезинформацией при Совбезе.

В целом Украина производит в пять раз больше продуктов, чем составляет ее внутренний спрос, заверили в СНБО.

Ранее мы сообщали, что 400 миллионов людей зависят от поставок украинского зерна. Минфин заявил, что миру грозит голод из-за войны.

А ООН приводила данные, согласно которым уже каждый пятый украинец столкнулся с признаками голода.

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