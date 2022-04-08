В пятницу, 8 апреля, пошёл уже 44-й день борьбы Украины с тех пор, как 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение.

На фронте продолжается относительное затишье, но все громче звучат прогнозы о большом сражении на Донбассе.

На фоне этого власти Луганской и Донецкой области призвали жителей эвакуироваться, пока есть возможность. А в Днепре, куда прибывают многие беженцы, попросили их по возможности ехать дальше, поскольку ожидается еще больший поток прибывающих.

В освобожденной Бородянке начали разбирать завалы, там находят тела погибших жителей.

В Киеве заработали некоторые маршрутки.

Об итогах вчерашнего дня читайте в нашем материале.

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Ниже хроника сегодняшнего дня. Материал обновляется.

8 апреля

08.56 Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложенная Россией схема оплаты газа в рублях станет путем обхода действующих санкций и несет риски для компаний.

08.50 На сегодня согласованы маршруты 10 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Список публикует вице-премьер Ирина Верещук.

Донецкая область:

▪️ Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

▪️ Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).

▪️ Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусах). Место сбора: ул. Шевченко, 5

▪️ Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте). В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

▪️ Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте). Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область:

▪️Северодонецк – Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28.

▪️ Лисичанск – Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

▪️ Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

▪️ с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

▪️ Рубежное – Бахмут.

08.43 Видео из разрушенной российскими обстрелами Бородянки, где разбирают завалы домов.

08.34 В Киеве возобновили работы сервисы по прокату велосипедов и электросамокатов.



Сегодня для проката доступны следующие сервисы: Bolt, Bike NOW и veliki.ua.

08.29 В Киеве с начала полномасштабного российского вторжения повреждено 208 жилых домов, 46 школ, 29 детсадов и 1 детский дом

Повреждения также получили 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

08.24 Эммануэль Макрон заявил, что Франция станет гарантом безопасности Украине.

По его словам, в Украине "в какой-то момент" наступит прекращение огня и придется строить мир. Об этом он сказал в интервью изданию Le Parisien.

Также Макрон считает, что нужно продолжать переговоры с Путиным и он готов и дальше поддерживать контакты с президентом РФ по Украине.

08.15 Новая почта с 9 апреля закрывает отделения в Донецкой области.

Последний день их работы - сегодня. Будут выдавать посылки, которые уже прибыли. Принимать отправления не будут.

Как предупреждают в компании, лучше забрать посылки пораньше, потому что пятница - короткий день.

08.10 В метро Киева продлили движение по красной линии. Теперь поезда курсируют от "Академгородка" до станции "Театральная".

Без остановки поезда следуют через станции: "Берестейская", "Майдан" и "Кловская".

Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта", а также "Золотые ворота" – "Театральная".

Метро для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00.

Средний интервал движения по линиям составляет ориентировочно 1 час.

08.01 Утренняя сводка британской разведки по Украине:

1. На севере российские войска в настоящее время полностью выведены из Украины в Беларусь и Россию. Как минимум часть этих сил будет переброшена на восток Украины для атак на Донбассе.

2. Многим из этих сил потребуется значительное пополнение, прежде чем они будут готовы к переброске дальше на восток. При этом любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет как минимум неделю.

3. Обстрелы городов на востоке и юге продолжаются, и российские войска продвинулись дальше на юг от стратегически важного города Изюм, который остается под их контролем.

07.29 В Одесской военной администрации подтвердили ракетный удар по городу минувшей ночью.

07.19 Более семи миллионов украинцев покинули свои дома и переехали в другие регионы из-за войны. То есть стали внутренними переселенцами.

По данным ООН, половина из них женщины.

Организация сообщает, что переселенцам не хватает денег, медикаментов и врачебной помощи.

07.10 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Противник наступает по четырем направлениям: в Мариуполе, от Изюма, на Донецком направлении, на Рубежное и Попасную.

Также россияне пытаются штурмовать Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское в Луганской области.

В Херсонской области армия РФ обороняется от атак ВСУ.

2. Россияне ремонтируют железную дорогу из Купянска на Харьков, Изюм и Сватово.

3. В Изюме замечены представители "ДНР", которые выполняют функции "полиции", проверяя документы у местного населения.

07.00 Евросоюз выделит полмиллиарда евро на военные нужды Украины, написал в Твиттере президент Евросовета Шарль Мишель.

06.41 Секретарь СНБО Данилов анонсировал массовые задержания мужчин, которые сумели выехать из страны в период военного положения.

В эфире телемарафона он сказал, что на обратном пути будут задержаны "для получения пояснений".

06.30 Губернатор Сумской области Живицкий сообщает, что российские войска полностью покинули регион.