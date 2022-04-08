Войска РФ ударили "Искандерами" по ж/д вокзалу в Краматорске, погибли десятки человек. Фото, видео 18+
По железнодорожному вокзалу в Краматорске в пятницу, 8 апреля, войска РФ нанесли удар двумя ракетами.
Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
Позже губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что по ж/д вокзалу Краматорска ударили кассетными "Искандерами". Кириленко сообщил о десятках погибших и раненных. На вокзале находились тысячи человек, которые собирались эвакуироваться.
Камышин уточнил, что, по предварительным данным, в результате удара погибли более 30 человек, ранения получили больше ста человек.
В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 раненых.
"Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", - написал Камышин.
Он также публикует жуткие фото и видео последствий обстрела.
Напомним, 5 апреля в Краматорске войска РФ нанесли авиаудары по железной дороге. После этого поезда "Укрзализныци" приостановили движение. Однако позже сообщение удалось восстановить.
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