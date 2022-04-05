В связи с обстрелами железной дороги у Краматорска поезда "Укрзализныци" приостановили движение по поврежденному участку, они возобновят его после стабилизации ситуации.

Об этом говорится в сообщении УЗ, обнародованном в Telegram-канале.

Пассажирам, ожидающим эвакуации из Краматорска, рекомендуем находиться в безопасном месте и следить за официальными сообщениями.

Сообщается, что поезд №45/46 сейчас находится на станции Лозовая. Информация о возможности дальнейшего движения будет обновляться.

Поезд №142/141 Львов-Лозовая меняет маршрут, он будет двигаться на Полтаву без заезда в Харьков.

Напомним, вчера "Укрзализныця" заявила, что восстанавливает железнодорожное сообщение с прифронтовыми Краматорском и Славянском. В сообщении говорилось, что бесплатный поезд будет ходить на Одессу, пока это не представляет непосредственной угрозы.

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