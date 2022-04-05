Утром во вторник, 5 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. В ней говорится, что противник продвинулся на 7 километров по направлению к Барвенково и взял по пути поселок Бражевка, где вчера произошел танковый бой.

Это направление южнее Изюма в сторону севера Донецкой области и Славянско-Краматорского района.

Также сообщается, что войска РФ наступали на населенный пункт Сулиговка, однако успеха не имели. Кроме того, Генштаб сообщает, что российские оккупанты продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.

На Донецком и Луганском направлениях определенным составом сил войска РФ основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.

Также ВСУ не подтверждают взятия Новобахмутовки на север от Донецка, о чем вчера заявляло минобороны России. Говорят, что там еще идут бои.

В районе Николаева противник частично занял Александровку. Правда, не конкретизируется, о какой речь - той, что южнее на берегу Черного моря, или северной Александровке вблизи Южноукраинской АЭС.

"Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Под вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети", - также сообщает Генштаб.

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