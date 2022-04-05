Американский Институт изучения войны в ночь с 4 на 5 апреля опубликовал свежую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска по-прежнему практически не добиваются прогресса в лобовых атаках с целью захвата Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время являются их главными усилиями в войне.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны в Facebook.

"Вероятно, в ближайшие дни российские войска завершат вывод войск из Киева по сумскому направлению. Российские войска вокруг Харькова, скорее всего, будут по-прежнему сосредоточены на поддержке переноса основных сил через Изюм на юго-восток", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным института, российские войска, вероятно, несут тяжелые потери в продолжающихся попытках захватить Мариуполь.

Также украинские силы продолжали отражать российские атаки в Донецкой и Луганской областях. Местные украинские власти и российские силы поделились кадрами, подтверждающими продолжающиеся городские бои в Рубежном, о захвате которого "ЛНР" ложно утверждала 3 апреля.

"Российские войска, скорее всего, полностью выйдут из Сумской области в ближайшие дни, обнажив западный фланг российских позиций вокруг Харькова. Украинские силы, вероятно, будут все чаще проводить контратаки в районе Харькова, вынуждая российские силы переключать свои задачи с фиксации украинских сил на месте на защиту своих коммуникаций в этом районе", - говорится в сообщении.

Также указывается, что маловероятно, что российские силы, выведенные с киевского направления, будут эффективно развернуты где-либо еще в Украине, так как, скорее всего, они иссякли.

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