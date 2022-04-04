В РФ начали скрытую мобилизацию, в ходе которой планируют привлечь 60 тысяч солдат - сводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ утром в понедельник, 4 апреля, опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что в России начали скрытую мобилизацию. Предпочтение отдается тем, у кого есть опыт службы или боевых действий.
Сводка опубликована в Facebook Генштаба ВСУ.
"При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия", - сказано в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Планируется привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек.
Также по данным Генштаба ВСУ:
- На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты семь вражеских атак, уничтожены две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.
- Зенитно-ракетными войсками Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты.
- Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.
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