В Украине продолжается война. Фото: Facebook

Генштаб ВСУ утром в понедельник, 4 апреля, опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что в России начали скрытую мобилизацию. Предпочтение отдается тем, у кого есть опыт службы или боевых действий.

Сводка опубликована в Facebook Генштаба ВСУ. 

"При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия", - сказано в сообщении. 

По данным Генштаба ВСУ, основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Планируется привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек.

Также по данным Генштаба ВСУ:

  • На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты семь вражеских атак, уничтожены две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.
  • Зенитно-ракетными войсками Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты. 
  • Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам. 

Сводка Генштаба ВСУ 4 апреля

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