Генштаб ВСУ утром в понедельник, 4 апреля, опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что в России начали скрытую мобилизацию. Предпочтение отдается тем, у кого есть опыт службы или боевых действий.

Сводка опубликована в Facebook Генштаба ВСУ.

"При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия", - сказано в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Планируется привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек.

Также по данным Генштаба ВСУ:

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