В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 24:00 3 апреля, в которой сообщается, что российские войска временно отказались от захвата Киева, но продолжают наносить ракетные удары по всей территории Украины, пытаясь посеять панику и нарушить логистику Сил обороны.

Об этом пишет в Facebook Генштаб ВСУ.

На Волынском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

На Полесском направлении противник завершает перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений с территории Беларуси в Российскую Федерацию. По имеющейся информации, отдельные подразделения россиян из состава воздушно-десантных войск перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород. С целью замедления продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины противник осуществил массовые хаотические минирования не только ранее занятых позиций и участков местности, но и путей выдвижения.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.

На Изюмском направлении российские войска пытались возобновить наступление, однако успеха не имели.

На Донецком и Таврическом направлениях россияне продолжили сосредотачивать основные усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Большого Новоселка.

При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм города Мариуполя.

На Южнобужском направлении враг в течение суток сосредотачивал усилия на удержании занятых позиций в районе н.п. Ромны и пытался вести боевые действия с целью выхода на административную границу Херсонской области.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".

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Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".