В результате сегодняшнего удара России по Одессе выбило окна в соседних домах и пострадал один человек. Это охранник объекта, куда прилетел снаряд.

Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в комментарии "Стране".

"Сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Среди мирного населения нет пострадавших, но легкие травмы получил охранник объекта. Также выбило стекла в ближайших домах. Отдельное спасибо за оперативность и отвагу нашим спасателям, которые быстро локализировали пожар", - сообщил Труханов.

Он также отметил, что большинство одесситов остаются в городе, несмотря на обстрелы.

"Конечно, как и у всех, есть испуг, страх, но паники я не увидел. Увидел перепуганных людей. Сегодня увидел лица перепуганных детей. Люди сплотились, понимая, что нужно стоять за свой город. Это не какие-то громкие слова. Я вижу, как меняются одесситы, как они осознают с каждым днём, как действуют эти оккупанты - цинично, уничтожая всех и все на своём пути", — сказал мэр Одессы.

По словам Труханова, линия защиты и обороны Одессы - выстроена профессионально.

"ВСУ делает все возможное и невозможное. Проводятся все необходимые мероприятия, наращиваются возможность по ответному огню, укомплектовываются силы территориальной обороны. Город в полной оперативной координации. Формируем наши запасы, чтобы обеспечить людей всем необходимым. Победа будет только за нами, по другому и быть не может", - подытожил Труханов.

Отметим, что сейчас в Одессе находится солист "Океана Эльзы". Вакарчук опубликовал кадры из Одессы после ракетного удара.

Также Россия нанесла удар по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу вслед за Кременчугским НПЗ.

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