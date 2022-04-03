Российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Одессе. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Братчук.

Позже офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров раскрыл детали инцидента.

"39-е сутки полномасштабного вторжения Россия начала ракетными ударами. Среди приоритетных целей была Одесская область. Враг продолжает свою подлую практику нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры. В некоторых районах видно задымление. Все соответствующие системы и службы работают над устранением последствий ", - говорится в сообщении.

Также Назаров уточнил, что по предварительной информации, обошлось без жертв.

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Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".