Папа Римский Франциск раскритиковал президента России Владимира Путина за вторжение в Украину. Правда, понтифик не назвал имени главы Кремля, а назвал его "властителем, захваченным анахроничными заявлениями", который втянул мир в мрачное прошлое.

Об этом сообщает Reuters.

Обращаясь к мальтийским чиновникам, понтифик упомянул о "темной тени войны", которая распространилась с востока Европы.

"Мы думали, что вторжения в другие страны, дикие уличные бои и атомные угрозы - это мрачные воспоминания о далеком прошлом", - добавил Папа.

Он упомянул "ледяные ветры войны", приносящие только смерть, разруху и ненависть, а также унесшие много жизней и оказавших влияние на все человечество.

"Опять какой-то властитель, к сожалению, захваченный анахроничными заявлениями о националистических интересах, провоцирует и разжигает конфликты", - сказал Франциск, не упоминая Путина по имени.

Отметим, что пока во многих странах мира осуждают Путина, россияне одобряют. Опросы показывают, что уровень доверия россиян к Путину вырос до 81%.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.