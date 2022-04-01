Российская социологическая служба ВЦИОМ опубликовала исследование, в котором говорится, что среди граждан России растет доверие к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 21 по 27 марта.

По данным социологов, сразу после вторжения России в Украину показатель поддержки составлял 70%, на прошлой неделе он вырос до рекордных 79%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81% респондентов.

Вместе с тем, премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 63,1% опрошенных, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому - 41,1%.

Напомним, 23 марта сообщалось, что число россиян, которые поддерживают войну в Украине, выросло с 65% до 74%.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.