Президент США Джо Байден заявил, что есть некоторые признаки того, что глава Кремля Владимир Путин самоизолируется и наказывает отдельных своих советников. По словам Байдена, у США не много веских доказательств, чтобы утверждать это с уверенностью.

Заявление прозвучало 31 марта, когда Байден комментировал действия администрации по уменьшению влияния повышения цен на энергоносители для американских семей.

Корреспондент CNN спросил президента, насколько российские советники дезинформируют Путина.

"Это открытый вопрос. Есть много предположений, но он, кажется, - я не говорю это с уверенностью - кажется, самоизолировался, и есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых из своих советников. Но я не хочу слишком доверять этому в настоящее время, потому что у нас не так много веских доказательств", - ответил Байден.

Глава Белого дома также отметил, что он скептически относится к перспективе вывода Россией всех сил из-под Киева.

"Пока нет четких доказательств того, что Путин выводит все свои силы из Киева. Есть также свидетельства того, что он наращивает свои войска в районе Донбасса", - сказал Байден.

И добавил, что есть доказательства того, что Москва наращивает свои силы на Донбассе.

Ранее "Страна" приводила сообщение западной прессы о том, что ближайшее окружение якобы дезинформирует Путина о потерях РФ в Украине, потому что боится сказать правду.

Однако в Кремле опровергли неосведомленность Путина о реальном положении войск РФ в Украине.