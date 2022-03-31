В Кремле опровергли заявление американских чиновников о том, что советники президента РФ Владимира Путина боятся докладывать ему о реальном положении российских военных в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений, не понимают стиля нашей работы", - сказал Песков.

Напомним, 20 марта источники журналистов среди чиновников в Соединенных Штатах заявили, что советники президента России Владимира Путина дезинформируют его о реальных потерях российских военных в Украине и о реальном влиянии санкций на экономику России. Сообщалось, что на этом фоне возникла напряженность в отношениях Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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