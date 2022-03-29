Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет применять ядерное оружие во время "спецоперации" в Украине.

Об этом он сказал в интервью американскому каналу PBS.

"Любой исход операции, конечно, не является поводом для применения ядерного оружия. У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию государства в нашей стране, мы можем применить и будем фактически применять ядерное оружие для устранения угрозы существованию нашей страны", - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом поручил разработать сценарии ответа России на случай применения ядерного оружия.

Также мы писали, что, Bloomberg сообщало, что Путин может перейти на прямые угрозы Западу ядерным оружием при затяжной войне в Украине.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.