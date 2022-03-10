Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не верит и не хочет верить в возможность начала ядерной войны. По его словам, эту тему "разгоняла" вовсе не российская сторона.

"Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые в Украине разворачивались в последние годы и обострились в последние буквально месяцы и недели, ядерную тему в это дискурс вбрасывали исключительно западные представители и прежде всего НАТОвцы. Напомню, что та же Лиза Трасс, сегодня много о ней говорим, заявляла, что не исключает конфликта между НАТО и Россией", - заявил Лавров.

Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал Минобороны РФ перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Речь шла о ядерных боеголовках.

А 28 февраля глава Минобороны РФ Шойгу доложил, что ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флот, а также командование дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

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