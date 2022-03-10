По состоянию на утро четверга, 10 марта, силы обороны Украины продолжают удерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, обнародованной в Facebook.

ВСУ продолжают защищать Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя.

По информации Генштаба ВСУ, продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.

Кроме того, по данным Генштаба:

В северном направлении украинские защитники удерживают оборону города Чернигов. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.

Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам РФ и удерживает определенные оборонные рубежи.

На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлении городов Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонская область).

В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Генштаб ВСУ сообщает, что группировка Воздушных Сил ВСУ отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

"В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитных ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника. Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства", - говорится в сводке.

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