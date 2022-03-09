Украинцы, которые в следствие войны потеряли жилье, смогут оставить зачвку на возмещение ущерба в "Дие".Примерно через неделю в приложении начнут регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбук.

Премьер рассказал, что Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении "пакета устойчивости" в сумме 2 млрд евро для поддержки Украины.

"Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены, сможет оставить заявку на возмещение в "Дие". Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", - написал Шмыгаль.

Кроме того, в "Дие" появится новое временное цифровое удостоверение еДокмуент. Он будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, нацполиция, военные на блокпостах.

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