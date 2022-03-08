8 марта 2022 года идет тринадцатый день войны России в Украине.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска сосредоточили основные усилия на том, чтобы обеспечить сухопутный коридор между аннексированным Крымом и континентальной частью России, взятии Мариуполя, окружении Киева и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Указано, что противник готовится к штурму Киева с подключением "кадыровцев" и бойцов ЧВК "Лига" (экс-ЧВК "Вагнер"), к атаке на Сумы, Канев и Новомосковск. Продолжается наступление на Северодонецк, а продвижение противника в районе Южного Буга на севере Николаевской области остановлено.

Среди прочего, в Генштабе опровергли взятие российскими войсками Изюма.

Что происходило на фронте в понедельник и как прошел 12-й день войны - в нашем материале.

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Ниже - все самое главное за сегодня. Этот материал обновляется.

10:23 Начинается эвакуация из Сум на Полтаву.

10:20 Важная информация для тех, кто желает сегодня эвакуироваться из северного Донбасса:

Во вторник, 8 марта, из Краматорска отправляются поезда:

Во Львов в 12:00;

В Ужгород в 14:30,

В Ивано-Франковск в 10:30

В Одессу в 17:40 и в 18:00.

10:18 Показательное видео с Порошенко и отношением к нему.

10:17 Япония вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию.

10:16 "Попробуем еще раз..." - Подоляк о гуманитарном коридоре из Сум.

10:08 Совет Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине $723 миллионов.

10:01 Губернатор охваченной войной Николаевщины Виталий Ким поздравил женщин с 8 марта.

"Как мало нужно для счастья. Надо только чтобы был мир, и чтобы никто не стрелял. К сожалению, мы понимаем ценность вещей только когда их теряем. Но с нашей стороны мы сделаем все, чтобы это вернуть", - сказал он

Он пожелал всем хорошего дня и пожелал в этот день отдохнуть.

09:59 Правительство России ввело запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры.

Медицинские товары - одна из самых критических для России позиций импорта с Запада.

09:52 О ситуации в Изюме.

В Харьковской областной военной администрации опровергают, что город контролируется россиянами, но говорят, что армия РФ "продолжает осаждать Изюм".

"У нас остается достаточно тяжелой ситуация по городу Изюму. Российские войска вчера пытались зайти туда, не смогли, мы их отогнали, однако они продолжают осаждать город, препятствуя доставлению туда гуманитарных грузов и эвакуации населения", - заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

09:46 Миноброны России заявило об открытии гуманитарных коридоров и начала режима тишины с 9 утра из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Украинская сторона подтвердила коридор только из Сум в направлении Полтавы.

То есть, только этот коридор считается согласованным обоим сторонами. Но только при условии, если согласован конкретный маршрут (о маршруте в заявлении Миноброны РФ не говорится).

09:41 Верховный Суд установил особый режим работы. Рассмотрение дел в открытых судебных заседаниях временно прекращено.

09:40 Данные Генштаба Украины о потерях России.

Инфографика "Украинских новостей"

09:35 Зеленский дал интервью американской телекомпании ABC, в котором ответил на требования, которые выдвигает Путин.

Ключевое:

"Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматумам. Но мы можем дискутировать с Россией о дальнейшем будущем Крыма и Донбасса".

"Денацификация, которую предлагает Путин, - это уничтожение нации, это нацизм, как в 40-х годах".

"Бесполетная зона нужна, чтобы сбивать ракеты, я говорил об этом Байдену. Думаю, президент США может делать больше".

Зеленский считает, что Россия не ограничится Украиной.

"Когда границы прав и свобод нарушаются и наступают, тогда вы должны нас защищать. Потому что мы будем первыми, вы будете вторыми", - сказал он. По его словам, "чем больше этот зверь съест, тем больше ему захочется еще, еще и еще".

09:28 Россия заняла первое место среди всех стран по количеству введённых санкций.

И сейчас разворачивается важнейший для определения будущего мира эксперимент - может ли крупная экономика жить в условиях фактической блокады со стороны ведущих государств Запада?

09:09 Вот полный текст обращения Януковича к Зеленскому и украинцам.

"Могу ли я что-то сделать сейчас, чтобы помочь украинскому народу? К сожалению, моим оружием остаётся лишь молитва и искренняя вера в Господа Бога".

Обращение к Зеленскому: "Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнёры на Западе".

09:04 Верещук заявила, что на сегодня с Минобороны России и Красным Крестом согласован гуманитарный коридор из горла Сумы.

1. Режим тишины стартует с 9 утра и продлится до 21 вечера.

2. Эвакуация стартует в 10 утра.

3. Направление эвакуации - на Полтаву.

4. Эвакуировать будут и иностранных граждан (в частности - из Китая и Индии).

09:01 Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил, что число беженцев с Украины сегодня или завтра достигнет отметки в 2 миллиона человек.

08:57 А вот наконец-то и проявился публично Янукович, вокруг которого в последнее время ходило много слухов (говорили, что якобы Россия его хочет объявить чуть ли не президентом Украины).

Янукович обратился к Зеленскому с таким заявлением: "Лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".

08:55 Отрывок из вчерашнего сообщения Генштаба Украины о подготовке России к штурму Киева.

Заявляется, что в течение суток противник перегруппировался для штурма Киева.

Для штурма, по данным Генштаба планируют задействовать "наиболее боеспособные части и подразделения из состава: специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СПП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центра СПП "Витязь" (Москва) и частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнера")".

Ранее о подготовке России к штурму Киева заявлял советник главы МВД Вадим Денисенко.

08:44 Бой за Николаевский аэропорт. Видео опубликовали бойцы КОРД.

08:43 Воры на украинских вокзалах обнаглели до предела.

08:33 Госспецсвязи опровергает появившуюся вчера информацию о нехватке в Киеве реагентов для очистки воды и проблем с ее качеством.

Сообщается, что "Киевводоканал" имеет достаточные запасы реагентов для обеззараживания воды в соответствии с санитарными требованиями. Уточняется, что 40% воды в Киеве обеззараживается без применения хлора, более современными реагентами.

08:21 IBM полностью приостановила работу в России в связи с событиями на Украине, заявил глава корпорации Арвинда Кришны.

08:19 В Харьковской области в результате обстрелов и авиаударов со стороны России за сутки погибли не менее 4 человек, сообщает ГосЧС.

По информации спасателей, за сутки в регионе было совершено более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.

"Пожарные на пожарах и под завалами обнаружили тела 4 погибших. Окончательная информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется", - рассказали в ГСЧС.

08:17 Утреннее видео последствий удара по Сумам.

08:17 Кабмин разрешил во время военного положения регистрировать браки с военнослужащими без их личного присутствия.

Чтобы ЗАГС расписал пару, необходимо заявление о согласии на брак от того, кто будет отсутствовать на церемонии. Подлинность такого документа заверяет командир или руководитель подразделения, где служит военный.

07:50 Последствия ночного удара по Сумам.

Губернатор заявляет, что погибли по меньшей мере 10 человек, среди них есть дети. Разбор завалов продолжается.

07:46 Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку с фронта 8 марта. Сообщается, что противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился.

По данным Генштаба ВСУ:

На Северном направлении продолжается оборона города Чернигова.

Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонительная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

В Херсонской и Николаевской области противник задействовал подразделения психологической борьбы для работы с местным населением.

02:57 Несоблюдение антироссийских санкций со стороны Китая может повлечь ответные шаги США, заявили в Белом доме.

02:55 Репортаж из Ирпеня немецкого журналиста.

02:14 Канада может ввести безвизовый режим для беженцев из Украины.

"Это вопрос нескольких недель, консультации по этому важному решению еще продолжаются", - заявил Андрей Буквич, временно поверенный Украины в Канаде.

02:12 Ахтырка. Последствия авиаудара РФ.