Президент РФ Владимир Путин заявил, что в войне в Украине участвуют и будут участвовать "только профессионалы". Срочников и резервистов в Украину он обещает не отправлять.

"В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные", - сказал Путин.

Слова президента РФ прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны":

"Заявление Путина об отсутствии планов по отправке в Украину срочников и резервистов - достаточно знаковое заявление с учётом оценок Запада и Украины о том, что российская армия уже исчерпала резервы для войны в Украине.

Поэтому, если Путин действительно не собирается объявлять мобилизацию, то это означает одно из двух: либо слухи об исчерпанности резервов преувеличены, либо российская армия более не собирается проводить активных наступательных операций, сосредоточившись на удержании уже занятых территорий, на взятии уже окружённых городов (Мариуполь) при одновременном массированном уничтожении ракетно-бомбовыми ударами ключевых военных и инфраструктурных объектов в Украине".

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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