7 марта 2022 года идет двенадцатый день войны России в Украине.

Ожидается, что сегодня должен стартовать третий раунд переговоров двух сторон. Они важны даже самим фактом проведения - значит остается пусть теоретический шанс, что можно будет заключить хотя бы перемирие.

Что происходило на фронте в воскресенье, почему сорвалась очередная эвакуация из Мариуполя - в нашем материале.

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Ниже - все самое главное за сегодня. Этот материал обновляется.

7 марта

10:04 В результате обстрелов Харькова за сутки погибли минимум восемь человек. Об этом сообщает ГосЧС.

09:52 Данные по потерям войск РФ на утро 7 марта (от Генштаба ВСУ)

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личный состав – более 11 тыс. человек,

танков ‒ 290,

Боевых бронированных машин – 999,

артиллерийских систем –117,

РСЗО - 50,

средства ПВО - 23,

самолетов – 46,

вертолетов – 68,

автомобильной техники - 454,

корабли/катера - 3,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

09:43 Губернатор Черниговской области Чаус о ситуации в городе на утро 7 марта:

военные РФ обстреливали город весь вечер и ночь;

"минус несколько школ и садик";

повреждена инфраструктура;

облэнерго и Чениговгаз восстанавливают повреждения.

09:36 Киевское метро сегодня работает так:

Красная ветка: от станции Шулявская до станции Университет.

Синяя ветка: от станции Героев Днепр» до станции Теремки.

Без остановки поезда проезжают станции: Майдан, Площадь Льва Толстого.

Зеленая ветка от станции Сырец до станции Выдубичи.

Без остановки поезда проезжают станции: Дворец спорта, Кловская, Золотые ворота.

Примерный интервал движения 40 минут. График работы меняться. Перевозки пассажиров будут работать до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.

09:30 Запорожская обладминистрация обвинила "кадыровцев" в убийстве сотрудников "Укрпочты", развозивших пенсии и почту.

"Сотрудники Укрпоты развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехово, Омельник, Егоровка и Новоселовка. По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка на встречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ российские солдаты издали открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него", - говорится в сообщении.

Это произошло еще 5 марта. Коллеги погибших пытались забрать тела, но успели только сфотографировать, поскольку находится там было опасно.

09:25 Члены делегаций на переговорах по ситуации между РФ и Украиной не будут озвучивать предлагаемые условия до согласования "общих позиций", заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Переговоры должны стартовать в 15-00.

09:20 Николаевский губернатор Виталий Ким предупредил жителей, что не нужно выходить на улицы и рассматривать повреждения, поскольку ожидается, что еще будут удары. На улице сейчас звучит сигнал воздушной тревоги.

09:13 Николаев утром обстреляли из "Смерчей" Под удар попали жилые кварталы.

Николаев после удара 7 марта. Фото: ГосЧС

09:09 Ночью авиаудары были нанесены по Житомирской области, по городам Коростень, Овруч и Малин. Об этом сообщает ГосЧС.

В Малине разрушено двухэтажное здание, уничтожено три легковых автомобиля. Предварительно погиб 1 человек и пострадали 3 человека.

Овруч – разрушено двухэтажное здание центра занятости. Предварительно пострадал 1 человек.

Коростень – повреждены окна в здании ОШ №2. Предварительно пострадал 1 человек.

09:03 По состоянию на утро 7 марта в Запорожской области под контролем войск РФ находятся 6 населенных пунктов: Роды, Васильевка, Токмак, Энергодар, Бердянск и Мелитополь, сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В районе населенных пунктов Гуляйполе, Орехов и на направлении Васильевка - Балабино ВСУ ведет оборонную операцию.

09:00 Сообщается, что в Харькове задержан один из пилотов сбитого вчера российского самолёта.

08:52 Гостомельский совет сообщает, что россияне убили главу Гостомельской громады Юрия Прилипко. Пишут, что Юрий Прилипко погиб, когда он раздавал хлеб и лекарства местным жителям.

08:34 В результате обстрелов Харькова за сутки погибли минимум 8 человек, сообщает ГосЧС в регионе.

"В 19:15 состоялось очередное массированное авиабомбардирование города Харькова, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития", - сообщили спасатели.

Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, информирует ГСЧС.

"Всего за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий... Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов было спасено и эвакуировано около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших", - рассказали в ГСЧС.

08:33 Сумская областная военная администрация сообщает, что никаких подтверждённых "зелёных" коридоров, о которых заявляет Россия, по состоянию на 7 марта нет.

Официальных эвакуационных автобусов так же нет.

То есть, украинская сторона эвакуацию и режим тишины не подтверждает.

08:16 В Пентагоне считают, что уже 95% сосредоточенных на границе с Украиной российских войск уже введены в нашу страну. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона в воскресенье сообщила Washington Examiner.

"Из около 170-ти тысяч военнослужащих, размещенных (ранее – Ред.) вдоль украинской границы на территории России и Беларуси, примерно 95% сейчас находятся внутри Украины", - сообщает издание со ссылкой на чиновника.

При этом еще в пятницу Пентагон оценивал этот показатель на уровне до 92%, то есть Россия продолжает вводить войска в Украину.

Пентагон также "заметил ограниченные изменения на местности за последний день": в то время как российские силы "продолжали усилия по продвижению и изоляции Киева, Харькова и Чернигова на севере и востоке, однако встретили сильное сопротивление украинцев".

08:08 Вокзал Харькова. Фото сделано вчера.

07:46 Первые граждане Британии приезжают в Украину, чтоб воевать с Россией.

07:44 Ночью по Николаеву был удар из реактивных систем залпового огня.

09:39 Генштаб ВСУ публикует новую сводку с фронта. Сообщается, что сегодня продолжались ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по украинским населенным пунктам.

По данным ВСУ, войска РФ продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси для нанесения авиаударов по Украине. Они, как сообщает Генштаб, нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.

"Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов. Имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также, в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность ВСУ", - сообщили в Генштабе.

07:36 По просьбе Макрона к Путину Вооружённые силы РФ с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум.

Будет вестись контроль с помощью беспилотников, сообщает российский гуманитарный штаб.

Подтверждений этого с украинской стороны пока нет.

07:37 По просьбе Макрона к Путину Вооружённые силы РФ с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум.

Будет вестись контроль с помощью беспилотников, сообщает российский гуманитарный штаб.

Подтверждений этого с украинской стороны пока нет.