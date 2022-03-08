Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь заявил, что Китай считает односторонние санкции неэффективным способом урегулирования ситуации вокруг Украины.

Кроме того, он сделал такие заявления:

— Импорт летальных вооружений Украине только усугубят ситуацию и создадут новые факторы риска;

— Китай призывает США, НАТО и ЕС вести равный диалог с Россией, проявить внимание к обеспокоенностям РФ в области безопасности;

— Китай призывает к интенсификации дипломатических усилий для скорейшего прекращения боевых действий.

Ранее мы писали, что Китай на фоне войны в Украине заявил Штатам, что собирается вернуть Тайвань. Глава МИД Китая заявил, что Тайвань в конце концов "вернется в объятия Родины".

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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