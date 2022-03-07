Глава МИД Китая сделал несколько очень конфронтационных заявлений в отношении США.

1. Заявил, что Тайвань в конце концов "вернется в объятия Родины". При этом подчеркнул, что Тайвань и Украина - это абсолютно разные случаи (что с точки зрения международного права верно - Тайвань считается территорий Китая).

2. Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии США состоит в том, чтобы попытаться создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО.

"В общем, вокруг Китая и Тайваня тоже все очень неспокойно", - комментирует эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, Китай пообещал противодействовать шагам, которые препятствуют дипломатическому решению вопроса Украины.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.