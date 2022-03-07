Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул западных партнеров в бездействии на фоне российских бомбардировок украинских городов.

Об этом он написал в своем Twitter-акаунте в понедельник, 7 марта.

"Нашим друзьям приятно сидеть в уютных кафе Парижа, Берлина, Нью-Йорка или Будапешта. Неспеша пить кофе с круассаном и долго смотреть на фотографии украинских городов, которые в прямом эфире сносят в лица земли. А города наши, умирая, все-таки борются", - написал он

Напомним, вчера после удара по Виннице Зеленский в очередной раз потребовал от западных лидеров закрыть небо над Украиной.

Вместе с тем, США и НАТО не однократно говорили, что не будут этого делать. Сегодня и глава МИД Германии сказала, что страны НАТО не закрывают небо над Украиной из-за ответственности за защиту собственного населения.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.