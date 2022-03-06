Президент Украины Владимир Зеленский записал жесткое обращение к западным лидерам после ракетного удара по Виннице, которым был уничтожен аэропорт.

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"Только что мне доложили про ракетный удар по Виннице. 8 ракет против нашего города. Против нашей мирной доброй Винницы, которая никогда не угрожала России. Никаким образом", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что в результате удара был полностью уничтожен аэропорт.

"Они продолжают уничтожать нашу жизнь, нашу инфраструктуру, которую строили мы, наши родители, наши дедушки и бабушки - поколения украинцев... Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной, закройте для всех российских ракет, для российской военной авиации. Сделайте гуманитарную воздушную зону", - заявил Зеленский.

По его словам, защита людей - это гуманитарная обязанность стран Запада.

"Мы люди, и это ваша гуманитарная обязанность - защищать нас. И вы это можете. Если вы этого не сделаете, если не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, можно сделать только один вывод: вы также хотите, чтобы нас медленно убивали. Это ответственность также политиков мира, западных лидеров. С сегодняшнего дня - и навсегда", - заявил Зеленский.

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