Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцом сделал акцент на том, что жилые кварталы украинских городов были обстреляны Россией во время переговоров, подчеркнул, что необходимо закрыть небо над Украиной, а также акцентировал на ускорении принятия нашего государства в ЕС.

Об этом Зеленский написал у себя в Twitter.

"Поговорил по телефону с канцлером Олафом Шольцом. Рассказал об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров. Подчеркнул необходимость закрытия неба над Украиной. Работа по принятию Украины в ЕС должна ускориться", - написал он.

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