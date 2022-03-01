Уже сегодня вечером в Беларусь начнут прибывать делегации на украинско-российские переговоры.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на общественного деятеля Юрия Воскресенского.

Напомним, вчера, 28 февраля, состоялась первая встреча украинской и русской делегации. Она прошла на территории Беларуси. В Офисе президента Украины заявили, что стороны подробно обсудили ряд ключевых тем, по которым они имеют перспективы нахождения взаимоприемлемых решений. Также обе стороны заявили, что нашли некие точки соприкосновения.

Ранее "Страна" разбиралась, есть ли шансы после переговоров заключить перемирие.

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