Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался за ускоренное вступление Украины в ЕС.

Такое заявление он сделал в видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Венгерский народ не хотел этой войны, он хочет мира, и мы сделаем все возможное, чтобы мир был", — сказал Петер Сийярто, комментируя ситуацию в Украине.

Напомним, вчера президенты восьми стран-членов Евросоюза — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Болгария и Словения - сделали заявления в пользу ускоренного вступления Украины в ЕС.

Напомним, что Евросоюз начал рассматривать заявку Украины на членство.

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