Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал несколько примечательных заявлений об Украине:

1. После "спецоперации в Украине" Кремль не собирается организовывать там президентские выборы. "Это другая страна".

2. В Кремле считают Зеленского легитимным президентом Украины.

3. Разговора с Зеленским в планах у Путина нет.

4. По поводу заявки Украины в ЕС Песков сказал так: это не военно-политический блок, поэтому тема не лежит в русле вопросов стратегической безопасности.

То есть, дал понять, что в отличие от НАТО, вступление Украины в ЕС для России это не "красная линия".

Ранее мы писали, что утром 1 марта российские войска нанесли удар по самому центру Харькова. Снаряд упал на площади Свободы, у здания Харьковской областной государственной администрации.

Напомним, в нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 1 марта 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

Также мы писали о том, что Зеленский прокомментировал переговоры с Россией, которые прошли 28 февраля.

Как украинцы эвакуируются в Европу - в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

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