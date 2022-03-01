Утром 1 марта российские войска нанесли удар по самому центру Харькова. Снаряд упал на площади Свободы, у здания Харьковской областной государственной администрации.

Видео публикуют местные паблики.

Также в сети появились видео с последствиями взрыва. Окна выбиты у всех зданий, расположенных по соседству с ОГА. Горел припаркованный рядом автомобиль, на дороге разбросаны доски.

Напомним, в нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 1 марта 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

Также мы писали о том, что Зеленский прокомментировал переговоры с Россией, которые прошли 28 февраля.

Как украинцы эвакуируются в Европу - в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

Аналитика - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.