Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна предлагает России и Украине провести мирные переговоры в Будапеште.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Венгрия хочет мира. Вот почему мы работаем, поэтому веду переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых дискуссий в Будапеште. Сегодня в Нью-Йорке тоже буду просить помощи у лидеров ООН", - написал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Зеленский попросил премьера Израиля стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, однако, как сообщалось, ответа Киев пока не получил.

Также мы писали, что Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров. После этого Минобороны РФ отдало приказ наступать своим войскам по всем направлениям.

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