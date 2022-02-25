Во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом утром 25 февраля президент Владимир Зеленский попросил, чтобы Иерусалим выступил посредником в урегулировании военного конфликта с Россией.

Об этом пишет The Times of Israel.

Запрос Зеленского подтвердили посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и израильский чиновник.

"Мы действительно считаем, что Израиль - единственное демократическое государство в мире, у которого прекрасные отношения как с Украиной, так и с Россией", - сказал Корнийчук и добавил, что Беннет не дал немедленного ответа. Но и не сказал "нет".

Посол отметил, что украинским чиновникам было бы удобнее проводить такие переговоры в Иерусалиме, чем в союзной России Беларуси, где Москва предложила вести переговоры. Израиль, по словам Корнийчука, рассматривается как более нейтральная сторона.

Зеленский сказал Беннету, что по мнению Киева Израиль - это та страна, "которая могла бы вести такие переговоры в разгар войны".

Напомним, Зеленский в пятницу призвал Владимира Путина сесть за стол переговоров. В Кремле заявили, что ответили готовностью на диалог, а местом встречи выбрали Минск. Однако, по словам Москвы, Украина в ответ предложила переговариваться в Варшаве, после чего вообще перестала выходить на связь.

Но в итоге Зеленский принял предложение о переговорах с Путиным и сейчас ведет консультации по поводу места и времени.

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