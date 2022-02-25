Президент Владимир Зеленский записал видео, чтобы показать, что он находится в Киеве. Рядом с ним можно заметить Андрея Ермака, премьер-министра Шмыгаля, Арахамию и Подоляка.

"Мы все тут", - сказал Владимир Зеленский, перечисляя своих соратников.

Президент Украины добавил, что "военные тут, население тут и все вместе сражаются за независимость".

Напомним, что Офис президента заявил, что цель операции России - уничтожение лично президента Владимира Зеленского.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что готов предоставить убежище руководству Украины. Зеленский пока не ответил.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.