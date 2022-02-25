В пятницу, 25 февраля, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Зеленский не вышел с ним на связь 1,5 часа назад, хотя была договоренность созвониться.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Ранее Офис президента заявил, что цель операции России - уничтожение лично президента Владимира Зеленского.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Джонсон заявил, что готов предоставить убежище руководству Украины. Зеленский пока не ответил.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.