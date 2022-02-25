Владимир Зеленский. Фото: Facebook

Владимир Зеленский подписал указ о создании Ставки Верховного главнокомандующего. Об этом свидетельствует информация на сайте Офиса президента. 

Согласно указу, вошли в Ставку Верховного Главнокомандующего:

  • Владимир Зеленский, президент - председатель;
  • Алексей Данилов, секретарь СНБО - координатор;

члены ставки:

  • Иван Баканов, глава СБУ;
  • Кирилл Буданов, начальник ГУР МО;
  • Григорий Галаган, командующий ССО;
  • Юрий Голушкин, глава сил ТрО;
  • Сергей Дейнеко, глава Госпогранслужбы;
  • Андрей Ермак, руководитель Офиса президента;
  • Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ;
  • Игорь Клименко, глава Нацполиции;
  • Сергей Крук, председатель ГСЧС;
  • Дмитрий Кулеба, глава МИД;
  • Юрий Лебедь, и.о. коомандующего Нацгвардией;
  • Александр Литвиненко, глава ВРУ;
  • Денис Монастырский, глава МВД;
  • Алексей Резников, министр обороны;
  • Сергей Рудь, начальник Управления Госохраны;
  • Руслан Стефанчук, спикер ВР;
  • Денис Шмыгаль, премьер-министр;
  • Юрий Щиголь, глава Госслужбы спецсвязи.

Напомним, в Украине вторые сутки продолжаются боевые действия. Идет полноценная война с Россией, которая начала "военную спецоперацию" со всех направлений.

Мы писали, что Зеленский записал новое видеообращение. В нем он призвал РФ к переговорам.

Мы следим за мы следим за тем, что происходит в Украине 25 февраля, в обновляемом материале.

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