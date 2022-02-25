Владимир Зеленский подписал указ о создании Ставки Верховного главнокомандующего. Об этом свидетельствует информация на сайте Офиса президента.

Согласно указу, вошли в Ставку Верховного Главнокомандующего:

Владимир Зеленский, президент - председатель;

Алексей Данилов, секретарь СНБО - координатор;

члены ставки:

Иван Баканов, глава СБУ;

Кирилл Буданов, начальник ГУР МО;

Григорий Галаган, командующий ССО;

Юрий Голушкин, глава сил ТрО;

Сергей Дейнеко, глава Госпогранслужбы;

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента;

Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ;

Игорь Клименко, глава Нацполиции;

Сергей Крук, председатель ГСЧС;

Дмитрий Кулеба, глава МИД;

Юрий Лебедь, и.о. коомандующего Нацгвардией;

Александр Литвиненко, глава ВРУ;

Денис Монастырский, глава МВД;

Алексей Резников, министр обороны;

Сергей Рудь, начальник Управления Госохраны;

Руслан Стефанчук, спикер ВР;

Денис Шмыгаль, премьер-министр;

Юрий Щиголь, глава Госслужбы спецсвязи.

Напомним, в Украине вторые сутки продолжаются боевые действия. Идет полноценная война с Россией, которая начала "военную спецоперацию" со всех направлений.

Мы писали, что Зеленский записал новое видеообращение. В нем он призвал РФ к переговорам.

Мы следим за мы следим за тем, что происходит в Украине 25 февраля, в обновляемом материале.