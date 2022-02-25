Зеленский подписал указ о создании Ставки Верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский подписал указ о создании Ставки Верховного главнокомандующего. Об этом свидетельствует информация на сайте Офиса президента.
Согласно указу, вошли в Ставку Верховного Главнокомандующего:
- Владимир Зеленский, президент - председатель;
- Алексей Данилов, секретарь СНБО - координатор;
члены ставки:
- Иван Баканов, глава СБУ;
- Кирилл Буданов, начальник ГУР МО;
- Григорий Галаган, командующий ССО;
- Юрий Голушкин, глава сил ТрО;
- Сергей Дейнеко, глава Госпогранслужбы;
- Андрей Ермак, руководитель Офиса президента;
- Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ;
- Игорь Клименко, глава Нацполиции;
- Сергей Крук, председатель ГСЧС;
- Дмитрий Кулеба, глава МИД;
- Юрий Лебедь, и.о. коомандующего Нацгвардией;
- Александр Литвиненко, глава ВРУ;
- Денис Монастырский, глава МВД;
- Алексей Резников, министр обороны;
- Сергей Рудь, начальник Управления Госохраны;
- Руслан Стефанчук, спикер ВР;
- Денис Шмыгаль, премьер-министр;
- Юрий Щиголь, глава Госслужбы спецсвязи.
Напомним, в Украине вторые сутки продолжаются боевые действия. Идет полноценная война с Россией, которая начала "военную спецоперацию" со всех направлений.
Мы писали, что Зеленский записал новое видеообращение. В нем он призвал РФ к переговорам.
Мы следим за мы следим за тем, что происходит в Украине 25 февраля, в обновляемом материале.
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