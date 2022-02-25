Утром в пятницу, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Он заявил, что в большинстве направлений украинским защитникам удалось остановить бои.

Обращение Зеленский опубликовал в соцсетях.

"В 04:00 российские силы продолжили наносить ракетные удары по территории Украины. Они говорят, что гражданские объекты для них - не мишень. Это вранье. На самом деле, они не различают, в каких районах действовать. Под российским ударом, как и вчера одинаково находятся как военные, так и гражданские. Цель этой атаки - давление, давление на все наше общество. Я акцентирую: не просто на власть, на всех украинцев", - заявил Зеленский.

По его словам, украинские защитники и защитницы не дали врагу осуществить оперативный замысел вторжения в первый день.

"В большинстве направлений врага остановили, идут бои. Атака россии продолжается из расчета, что наши силы будут уставшими. Но мы не устали. Силы ПВО защищают наше небо. Настолько - насколько это возможно. Авиация врага подло действует над жилыми кварталами - в том числе, в столице", - сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что рано или поздно должны начаться переговоры между Россией и Украиной.

"Рано или поздно Россия должна будет начать с нами говорить. Чем раньше это случится, тем меньше будет потерь у России", - сказал Зеленский.

Напомним, в пятницу возобновились ракетные удары по Киеву, обломки ракеты попали в жилой дом, есть пострадавшие.

Также мы писали о том, что в Киеве на дом упали обломки самолета, начался пожар.

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